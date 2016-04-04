Група ICU, що раніше належала Гонтаревій, прокоментувала офшорний скандал

Група ICU, що належала голові Національного банку України Валерії Гонтаревій до її призначення на цей пост, не підтримує бізнес-зв'язки з російським чиновником і першим заступником президента російського державного банку «ВТБ» Юрієм Соловйовим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи, коментуючи публікації в ЗМІ.

За інформацією ICU, компанія Cordova Management Limited, яка належить дружині Соловйова Галині Улютиній, стала інвестором групи в 2010 році і виступила одним із засновників ICU Holdings Limited, холдингової компанії групи.

«Влітку 2014 року Cordova Management Limited повністю продала акції ICU Holdings Limited, які належали їй. До того, перед призначенням головою НБУ, Валерія Гонтарева продала пакет акцій ICU Holdings Limited, що належав їй», - йдеться в коментарі.

Також повідомляється, що в даний час ICU Holdings Limited володіють Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками по 41,7095%, а також міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин з часткою 9,9963%, акції якого передані в управління, та керівник аналітичного відділу ICU Олександр Вальчишен з часткою 6,5847%.

У коментарі підкреслюється, що структура власності групи є абсолютно прозорою, дозволяє ідентифікувати всіх кінцевих бенефіціарних власників, які в сукупності володіють 100% групи, і наведена на сайті банку «Авангард», що входить до групи ICU.

Також група звертає увагу, що вичерпна інформація про структуру її власності надана Антимонопольному комітету і надається на регулярній основі в рамках законодавства Національному банку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісії з регулювання ринку фінансових послуг.

Раніше про відсутність жодних бізнес-зв'язків, в тому числі з російським чиновником і першим заступником президента російського державного банку «ВТБ» Юрієм Соловйовим, заявила Валерія Гонтарева, аргументуючи це продажем свого бізнесу у 2014 році у зв'язку з призначенням її на посаду голови НБУ.

Довідка УНІАН. Вчора, 3 квітня, у ряді ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на документи панамської компанії Mossack Fonseca, що спеціалізується на реєстрації офшорних компаній, про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева була бізнес-партнером російського чиновника і першого заступника президента російського державного банку «ВТБ» Юрія Соловйова.

За результатами проведеного розслідування журналісти встановили, що до осені 2014 року 22,74% акцій ICU, яку з 2007 року і до переходу в НБУ очолювала Гонтарева, належали дружині Соловйова - Галині Улютиній.

У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якого співпадає з адресою центрального офісу ICU.

У вересні 2014 року, в період введення секторальних санкцій ЄС і США проти держсектора РФ, під які потрапив і ВТБ, ICU викупила частку Улютиної.