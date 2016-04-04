НБУ заявив про завершення основного етапу розкриття власників українських банків

Національний банк України завершує основний етап роботи з розкриття структури власності українських банків, за підсумками якого ідентифікував фактичних контролерів кожного банку, а до окремих банків застосував заходи впливу в рамках законодавства.

Як повідомляється на сайті НБУ, у першому кварталі регулятор ухвалив 36 рішень щодо пакетів документів про набуття істотної участі, зокрема 24 рішення про погодження та 12 рішень про заборону набуття істотної участі.

Крім цього, 1 квітня НБУ погодив придбання істотної участі в банках «Глобус», (Полковський Д. Е.), «Вектор» (Перкаль А. Д.), «Інвестбанк» (Котковський О. М.), «Мотор-Банк» (Богуслаєв О. В. та Богуслаєв В. О.), «Банк інвестицій та заощаджень» (Івахів С. П. і Лагур С. М.), «Смартбанк» (Сігорський С. В.).

Також НБУ ухвалив визнати власниками істотної участі незалежно від формального володіння Гуртового Г. А. в «Платинум Банку» і Казьміна Є. В. «Комерційний індустріальний банк». Пакети документів щодо цих банків ще знаходяться на розгляді регулятора і потребують доопрацювання, однак, за інформацією НБУ, ці особи фактично здійснюють контроль за відповідними банками, і з моменту визнання їх власниками істотної участі несуть повну відповідальність, визначену законом.

Також повідомляється, що юридичні процедури завершення перевірки або вжиття заходів з усунення порушень з деяким банкам ще тривають, а робота з моніторингу структур власності банків здійснюється на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у березні минулого року ухвалила зміни до законодавства щодо посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків, якими встановлюється кримінальна відповідальність пов'язаних з банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Національний банк також у березні зобов'язав банки до 8 червня надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів, при цьому наголосивши, що в рамках нового законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

У процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, включаючи спільне з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і притягнути їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.