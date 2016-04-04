Організація економічного співробітництва і розвитку розкритикувала Панаму за статус "податкового раю"

Глава Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР Паскаль Сент-Аман заявив: "Панама не підтвердила свою прихильність обміну інформацією", повідомляє Русская служба ВВС.

"Вони не підписали жодної міждержавної конвенції, при цьому позиціонуючи себе як абсолютно засекречене місце. Так що не дивно, що саме там зараз спостерігається концентрація недобросовісного бізнесу", - сказав Сент-Аман.

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На Лондонському саміті Великої двадцятки в 2009 році ОЕСР, міжнародної економічної організації розвинених країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки, було доручено розробити нові правила для реформування міжнародної податкової системи.

Статус Панами як "податкового раю" зараз розслідується. Країна ще не перейшла до так званої другої фази оцінки за системою прозорості ОЕСР.

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Згідно з джерелами в Організації економічного співробітництва і розвитку, навіть те, що Панама подолала першу фазу оцінки (передбачає згоду ділитися деякою податковою інформацією в міжнародному масштабі), можна стверджувати лише із застереженнями.