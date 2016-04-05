В Азербайджані припинена видача валютних кредитів: манат продовжує падати

З п'ятого квітня банки Азербайджану призупиняють видачу споживчих кредитів в іноземній валюті терміном на один місяць, передає Trend.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради директорів Палати з нагляду над фінансовими ринками. При цьому Палата зберігає за собою право пролонгації цього терміну.

Читайте такожЦентробанк Азербайджану має намір закрити пункти обміну валютиДля забезпечення фінансової стабільності та захисту прав споживачів, проведення глибокого і всебічного аналізу у сфері видачі валютних кредитів було прийнято рішення про визначення протягом одного місяця нових регулюючих рамок.

Виступаючи на засіданні, глава Ради директорів Палати Руфат Асланлі розповів про формування її організаційної структури. Він поінформував про манатні та валютні банківські кредити, стан цих кредитів після девальвації. В результаті цих процесів ослабли ліквідність і капітальна позиція банків. Незважаючи на реструктуризацію та інші превентивні заходи, існуючі негативні тенденції тривають.

Заступник глави Ради директорів Палати Нігяр Мамедова підкреслила, що на тлі зростання питомої ваги споживчих кредитів в іноземній валюті в майбутньому позичальники можуть зіткнутися з проблемами.

Азербайджанський манат 4 квітня впав до мінімуму з грудня м.р., коли країна відмовилася від прив'язки валюти до долара США, на фоні безперервних боїв з силами підтримуваної Вірменією самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Офіційний курс долара США та євро по відношенню до азербайджанського манату на п'яте квітня встановлений на рівні 1,5165 і 1,7271 маната, відповідно.