Рубль і російські індекси знижуються слідом за цінами на нафту

Російський рубль і фондові індекси РФ на торгах у вівторок, 5 квітня, знижуються слідом за цінами на нафту.

За даними Московської біржі, курс долара вже зміцнився на 22 коп., до 68,92 руб. Курс євро на відкритті торгів збільшився на 28 коп. і склав 78,58 руб., потім опустився до 78,23 руб.

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Індекс РТС знизився на 1,35%, до 850,13 пункту.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня падіння цін на нафту продовжилося.

За даними Інтерконтинентальної біржі ICE, Brent вже подешевшала на 0,13%, до $37,64 за барель, WTI - на 0,39%, до $35,59 за барель.

На ринок чинить тиск невизначеність щодо майбутніх переговорів найбільших виробників нафти відносно заморожування видобутку.