Яресько залучила радника із Німеччини

Міністерство фінансів України залучило в якості радника з реформування офісу великих платників податків німецького експерта з питань податкової політики Штеффена Шольце.

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте такожМінфін хоче підписати з низкою країн ЄС нові угоди про уникнення подвійного оподаткування«Сьогодні зустрілася з експертом з питань податкової політики Штеффеном Шольце, який буде працювати в Україні в рамках технічної допомоги уряду Німеччини, що здійснюється через компанію GIZ», - написала Яресько.

Вона зазначила, що рада вітати Шольце серед радників Міністерства фінансів. «Обговорили наступні кроки в реформуванні офісу великих платників податків, яким, зокрема, займатиметься пан Шольце», - додала міністр.