Падіння казахстанського тенге не припиняється

Середньозважений курс тенге до долара США за підсумками торгів на Казахстанській фондовій біржі (KASE) 5 квітня склав 345,5 тенге за долар, переадет NUR.KZ.

Порівняно з ранковими торгами в понеділок, 4 квітня, долар виріс на 1,6 тенге.

Читайте такожПрезидент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про доларМіж тим, як повідомляв NUR.KZ, глава Нацбанку РК Даніяр Акишев заявив, що в Казахстані спостерігається значне зниження попиту на іноземну валюту з боку населення.

«У лютому тенденція посилилася. Уподобання змінилися на користь тенге, і населення почало продавати іноземну валюту. Вперше за останні 10 років спостерігалася чистий продаж іноземної валюти населенням, обсяг якої за лютий склав 277 млн доларів. Надалі ми очікуємо посилення цієї тенденції», - сказав Акишев.