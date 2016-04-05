Фіскальна служба похвалилася рекордом – у березні зібрала понад 60 мільярдів податків

Державна фіскальна служба в першому кварталі 2016 року збільшила збір податків на 33,5%, або на 35,3 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 140,7 млрд грн.

Про це повідомляється в інформаційних матеріалах, розданих журналістам під час прес-конференції.

Згідно з повідомленням, ДФС перевиконала індикативні показники Міністерства фінансів України на 13,8%.

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Крім того, в повідомленні наголошується, що в березні ДФС зібрала рекордну суму податків у розмірі 60,3 млрд грн.

До загального фонду державного бюджету у січні-березні надійшло 118,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - 30,2 млрд грн.

За даними ДФС, середньомісячний збір податку на додану вартість у першому кварталі становив 11,9 млрд грн, тоді як за підсумками 2015 року цей показник становив 8,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в січні-лютому перевиконала встановлені Міністерством фінансів України індикативи на цей період на 14,5% і перерахувала до державного бюджету додатково 8,2 млрд грн.