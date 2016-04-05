Кілька сотень киян під банком "Хрещатик" вимагають повернути їм вклади і виплатити зарплати

Кілька сотень киян зібралися під офісом банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітну плату, нараховану на емітовані банком зарплатні картки.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній вулиці міста люди вишикувалися в чергу, сподіваючись потрапити в операційний зал банку.

«Я касир «Київпастрансу», розраховую отримати свою зарплату. Якісь нещасні дві тисячі гривень. Стоятиму в черзі, доки не потраплю в банк. Мені сказали, що приходити за зарплатою в банк завтра буде вже запізно, - сказала УНІАН жінка, яка представилась Тетяною Іванівною. - Ми прийшли сюди, бо готівки в банкоматах немає, в інших відділеннях закриті «віконця» (операційні вікна в операційних залах - УНІАН), ніхто нічого не пояснює. Працівники в інших відділеннях тільки розводять руками і кажуть, що вони знають стільки ж, що й ми».

Серед присутніх багато пенсіонерів, які розраховують отримати пенсію, оформлену в банку. «Ми стоїмо за своєю пенсією, бо пенсію нам повинні виплатити. Ми чули, що в банку проблеми – ще в суботу (2 квітня – УНІАН) про це говорили в новинах. Але тоді ми не повірили. А тепер от стоїмо, хочемо одержати свої крихти. Стоятимемо, доки не отримаємо», - поділився своїми намірами пенсіонер у черзі.

Черга поступово розтягується по вулиці, люди прибувають, але поводяться мирно, протесних настроїв чи агресивного налаштування поки що не спостерігається. Люди можуть спокійно входити і виходити з банку. В основному їх метою є отримання готівкових грошей. Інших операцій відділення банку практично не проводить.

УНІАН звернувся до прес-служби банку з проханням прокоментувати ситуацію. «Ми поки що не готові офіційно коментувати ситуацію. Більш того, це прерогатива голови правління банку. Давайте трохи почекаємо», - сказала у телефонній розмові прес-секретар «Хрещатика» Тетяна Ярошенко.

Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат. Обмеження було пов'язане з «тимчасової технічною проблемою». Також банк продовжив введені раніше обмеження на безготівкові перекази з метою «безпеки клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.