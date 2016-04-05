ДФС перевірить інформацію про заснування Порошенком офшорів

Про це він сказав на прес-конференції.

«Вчора я дав доручення департаменту фізичних осіб ДФС перевірити інформацію в засобах масової інформації та знайти інформацію, яку ми можемо перевірити», - сказав Насіров.

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Він також відзначив, що департамент перевірить інформацію про офшори мера Одеси Геннадія Труханова.

«Ми перевіримо, чи були вони (офшорні компанії – УНІАН) відкриті чи ні. Ми ж не знаємо з вами і я не знаю... Було написано... Відображено це в декларації чи ні, що законно, а що незаконно, і так далі», - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачить складу злочину в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенком.