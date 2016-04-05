Банк "Хрещатик" збільшив збиток у шість разів – до понад мільярд гривень

Банк «Хрещатик» за підсумками 2015 року отримав 1,162 млрд грн збитку, що у 6 разів перевищує збитки за підсумками 2014 року на рівні 194,626 млн грн.

Як повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, його активи в 2015 році зросли на 2% - до 9,135 млрд грн, а власний капітал знизився до від'ємного значення на рівні 380,841 млн грн проти позитивного значення роком раніше на рівні 534,642 млн грн.

Також повідомляється, що 25 квітня відбудуться загальні збори акціонерів банку, на порядку денному якого в тому числі затвердження результатів роботи банку в 2015 році і покриття збитків, а також затвердження плану реструктуризації банку в новій редакції.

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Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат. Обмеження пов'язане з «тимчасової технічною проблемою». Також банк продовжив запроваджені раніше обмеження на безготівкові перекази з метою безпеки клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.