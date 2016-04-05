Держборг України за два місяці зріс на 169 мільярдів гривень

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого становила 64,35 млрд дол., що на 1,8%, або на 1,16 млрд дол., нижче від показника на початок року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець лютого становила 1,741 трлн грн, що на 10,7%, або на 168,76 млрд грн, більше від показника на початок року.

Як зазначила головний економіст Dragon Capital Олена Білан у коментарі, переданому УНІАН, подальша динаміка держборгу цього року, перш за все, залежати від надходження фінансування від офіційних кредиторів та коливань валютного курсу.

«Наш поточний макроекономічний прогноз передбачає відновлення кредитування Міжнародного валютного фонду і пов'язаного з ним фінансування в другому кварталі 2016 року, при цьому чисті запозичення становитимуть 7,3 млрд дол. порівняно з 8,6 млрд дол. у 2015 році. Ми очікуємо, що до кінця року показник «борг до ВВП становитиме 84%», - прогнозує експерт.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року становила 65,488 млрд дол., що на 6,19%, або на 4,324 млрд дол., нижче від показника на початок року.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату становила 1,572 трлн грн, що на 42,78%, або на 470,932 млрд грн, більше від показника на початок року.

За оцінками Мінфіну, на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу перебував у допустимих межах згідно з держбюджетом України на 2015 рік, склавши 79% ВВП.