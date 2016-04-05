Гривня на міжбанку торгується за 26,05 за долар

У вівторок, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,95/26,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,4660/29,5790 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3750/0,3770 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,0835 грн/дол., на цю годину було укладено 213 угод на суму 76,82 млн дол.