"Панамський скандал": майже 30 німецьких банків використовували офшори

Принаймні 28 німецьких банків користувалися послугами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Про це свідчать так звані "Panama Papers", повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Загалом німецькі банки, у тому числі 6 із 7 найбільших, створили або мали в управлінні понад 1200 офшорних компаній.

У той же час фінансові установи стверджують, що вже не користуються послугами панамської фірми.

Зокрема, в Commerzbank заявили, що змінили свою політику, а в BayernLB відзначили, що продали цю частину бізнесу ще в 2013 році.

Як відомо, з одної з найбільш засекречених компаній світу – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca - просочилися 11 мільйонів документів.

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Завдяки масштабному витоку конфіденційних документів стало відомо, як багаті і впливові особи використовують офшорні зони, щоб приховати свій статок.