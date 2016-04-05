НБУ сьогодні купив у банків $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні з купівлі іноземної валюти за гривню сьогодні, 5 квітня, викупив весь заявлений обсяг на рівні 30 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,0984 грн/дол, а загальний обсяг прийнятих заявок - 55,20 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, на сьогодні до 13:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 25,95/26,05 грн/дол.

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Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 26,0835 грн/дол.