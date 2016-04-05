Фонд гарантування змінює порядок продажу активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінить порядок продажу активів неплатоспроможних банків з початку наступного тижня.

Про це повідомила директор департаменту консолідованої продажу та управління активами Фонду гарантування Юлія Берещенко в ході круглого столу в Києві.

«Щодо організаційної структури фонду наш департамент бере на себе функцію продажу активів з понеділка наступного тижня», - сказала вона і зазначила, що з цього моменту змінюється і сам порядок продажу активів неплатоспроможних банків, а відповідне положення фонду знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції.

Зокрема, фонд буде оприлюднювати детальну інформацію про об'єкт, а також врегулює процес відбору майданчиків для реалізації активів. Також у планах фонду створення пулу інвесторів, які будуть отримувати інформацію про об'єкти, які виставляються на продаж.

Раніше Фонд гарантування повідомив, що встановив обов'язковий обсяг та граничні терміни оприлюднення інформації про виставлені на продаж активи ліквідованих банків. Ця інформація має бути оприлюднена на сайтах фонду та банку, що ліквідується, а також у друкованих ЗМІ протягом п'яти робочих днів після затвердження умов продажу. У складі інформації будуть стислі дані щодо об'єктів продажу у вигляді публічних паспортів активів та паспортів торгів.

За оцінками фонду, розширення обсягу оприлюднення інформації дозволить забезпечити прозорість процесу і підвищить його ефективність, сприятиме залученню максимальної кількості потенційних покупців і забезпечить реалізацію активів неплатоспроможних банків з найвищою ціною.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

За два роки Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 59 млрд грн відшкодування за вкладами і отримав понад 50,5 млрд грн запозичень в грошовому вираженні.

Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і забезпечить виплати вкладникам за рахунок наявних засобів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків.

У кінці березня Фонд гарантування повідомив, що розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 млрд грн, або вдвічі більше, ніж офіційно зафіксовано в планах.