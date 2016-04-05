Російська економіка знову повернулася на дно кризи - експерти

Російська економіка знову повернулася до нижчої точку поточної кризи. Про це йдеться в аналітичному огляді «Коментарі про державу і бізнес» (КДБ) за період з 14 березня по 4 квітня Центру розвитку Вищої школи економіки (ВШЕ), передає Slon.ru.

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"Лютнева статистика говорить про те, що "відскок від дна", що спостерігався у другій половині 2015 року, виявився тимчасовим явищем: рівень економічної активності повернувся в найнижчу точку нинішньої кризи – травень 2015 року", – наголошується в КДБ.

Як зазначили економісти, "у лютому промисловість продовжувала лежати на "дні" і за підсумками року може залишитися там же"; можливе зниження індексу базових галузей за підсумками 2016 року становитиме близько 1,1%. Що стосується ВВП, його спад за поточний рік фахівці ВШЕ оцінюють у 1,6% за середньорічної ціни на нафту Urals $35 за барель.

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У кінці березня фахівці ВШЕ розробили два сценарії розвитку російської економіки до 2020 року – обидва вони припускають, що країна не вийде з рецесії навіть за умов зростання ціни на нафту в 2016 році до $45 і подальшої її стабілізації на рівні $50 за барель. При цьому зарплати бюджетників в 2015-2020 роках скоротяться залежно від сценарію розвитку економіки на 22-30%.