Російський "Внєшекономбанк" має намір піти з українського ринку

Російський державний «Внєшекономбанк» в осяжному майбутньому має намір піти з українського ринку, рішення буде прийнято після розробки нової стратегії, повідомив голова держкорпорації Сергій Горьков, передає Прайм.

"Довгострокова перспектива - ми будемо розглядати можливості виходу з їх ринку (України - ред.) Поки ми переговори не вели на цей рахунок, але для нас з точки зору стратегії, напевно, буде важливо в найближчому майбутньому вийти з ринку. Тому що все-таки Внєшекономбанк - інститут розвитку в Росії - має комерційний банк в Україні. Не дуже складається з точки зору стратегії. Але рішення це буде сформовано, коли ми виробимо стратегію", - сказав Горьков.

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Раніше у вівторок він повідомив, що в п'ятницю зустрічався з головою Нацбанку України Валерією Гонтарєвою і обговорював долю Промінвестбанку – української "дочки" ВЕБу. За словами Горькова, ситуація з ліквідністю в Промінвестбанку нормалізувалася, і він очікує, що Нацбанк цього тижня прийме рішення щодо виведення банку зі списку проблемних.