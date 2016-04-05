Міжнародні резерви України в березні знизилися на $768 мільйонів

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2016 року, за попередніми даними, становили 12,722 млрд дол., що на 768 млн дол., або на 5,7%, нижче за показник на 1 березня на рівні 13,490 млрд дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, зниження резервів у березні відбулося насамперед внаслідок платежів уряду з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на рівні 853,2 млн дол.

Також у березні НБУ повернув гроші за операції СВОП в сумі 436 млн дол. США (сальдо) і сплатив 11,4 млн дол. США на користь Міжнародного валютного фонду.

Чистий продаж валюти регулятором для згладжування коливань на міжбанківському валютному ринку за місяць становив 2,1 млн дол., що не мало значного впливу на обсяг резервів. Зокрема, НБУ продав валюти на 131,2 млн дол., купив – 129,1 млн дол.

Одночасно в березні в резерви надійшло 36,969 млрд японських ієн (еквівалент 334 млн дол. США) - коштів, одержаних урядом від Японського агентства міжнародного співробітництва.

Нацбанк відзначає, що за результатами місяця обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у лютому 2016 року зросли на 0,4%, або на 48 млн дол. - до 13,490 млрд дол., у січні - на 142 млн дол., або на 1% - до 13,442 млрд дол.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року очікується на рівні 19,6 млрд дол.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол. – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.