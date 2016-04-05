НБУ визнав неплатоспроможним банк "Хрещатик"

Національний банк України 5 квітня прийняв рішення про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, про це в ході прес-конференції повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, ряд підприємств, що належать акціонерам банку, перевели свої рахунки в інші банки, що призвело до погіршення ліквідності банку.

"Наприкінці минулого тижня ситуація з ліквідністю банку різко погіршилася. Через нестачу коштів банк почав затримувати платежі і без допомоги з боку акціонерів не міг впоратися з ситуацією. Національний банк проводив переговори з акціонерами, але вони не дали необхідного результату. Звертаючи увагу на це і на порушення банком "Хрещатик" нормативів ліквідності капіталу, правління Національного банку визнало його неплатоспроможним", - сказала Рожкова.

За її словами, основними акціонерами банку є Андрій Іванов, який володіє 37,44% акцій, Київська державна адміністрація - 25%, Микола Солдатенко - 24,24% та ряд міноритарних акціонерів.

Рожкова також додала, що єдина заборгованість банку перед Національним банком становить 190 млн грн, ці кошти було надано в заставу за ОВДП.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку "Хрещатик" ввів у банк тимчасову адміністрацію, повідомив на прес-конференції заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

"Як це передбачено законом, Фонд гарантування вкладів почав процедуру тимчасової адміністрації. Буквально годину тому команда фонду вже увійшла до приміщення банку", - сказав Оленчик.

За його словами, тимчасова адміністрація проходитиме не більш як 30 календарних днів з правом продовження ще на 30 календарних днів.

Він також повідомив, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів фонду вкладникам неплатоспроможного «Хрещатик», до 2,8 млрд грн.

За його словами, виплати почнуться не пізніше ніж на 20 робочий день після введення тимчасової адміністрації.

Він також повідомив, що 98,7% вкладників, або 304 тис. осіб, отримають свої кошти в повному обсязі.

Крім того, Оленчик підкреслив, що Фонд має достатньо коштів для здійснення виплат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька сотень киян зібралися біля офісу банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітні плати, нараховані на емітовані банком зарплатні картки.

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат. Обмеження було пов'язане з «тимчасовою технічною проблемою». Також банк продовжив запроваджені раніше обмеження на безготівкові перекази з метою безпеки клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів.