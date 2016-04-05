Банкіри звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про "зарплатне рабство"

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) від імені банківського співтовариства подала позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою скасувати рішення Кабінету міністрів, яке дискримінує комерційні банки і громадян України, позбавляючи їх законного права самостійно вибирати банк для виплати заробітної плати.

Як ідеться в заяві асоціації, переданій агентству УНІАН, йдеться про урядову постанову №37 від 20 січня 2016 року, якою уряд фактично позбавляє всіх гравців ринку рівних умов для здорової конкуренції.

«За останні два роки Кабінет міністрів і Національний банк прийняли чимало дуже важливих і вдалих рішень, які сприяють відродженню фінансового сектору України в рамках узгодженого з Міжнародним валютним фондом плану змін і підписаної президентом програми реформ «Україна-2020». Але постанова №37 до них, на жаль, не відноситься», - заявив голова ради НАБУ Роман Шпек.

Він повідомив, що впродовж двох місяців асоціація неодноразово зверталася до уряду з проханням скасувати або переглянути свої вимоги, які штучно монополізують ринок фінансових послуг на користь держбанків, що призведе до нових банкрутств і масових звільнень банківських службовців, проте далі публічних обіцянок справа не пішла.

За оцінками НАБУ, реалізація урядового рішення скоротить перелік уповноважених банків, які можуть здійснювати виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і соціальної допомоги, з 48 до 1-2 фінустанов, у зв'язку з чим інші будуть змушені обмежити свою діяльність, включаючи скорочення до 40% бізнесу і персоналу, що може спровокувати банкрутства цих банків.

Також повідомляється, що юридичний супровід НАБУ здійснює міжнародна юридична компанія «Baker & McKenzie».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні зробив жорсткішими критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Серед нових критеріїв відбору - розмір активів уповноваженого банку має бути від 1% активів всієї банківської системи. Крім того, банк повинен мати ОВДП у своєму портфелі на рівні 20% регулятивного капіталу. Ці критерії поширюватимуться на всі соціальні виплати.

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Раніше, наприкінці 2013 року, уряд протокольними рішеннями зобов'язав ряд силових структур, включаючи структури Міноборони, перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування в державні банки. Найбільші українські банки недержавної форми власності назвали процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції.