Вкладникам неплатоспроможного банку "Хрещатик" відшкодують майже 3 мільярди гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів фонду вкладникам неплатоспроможного банку «Хрещатик», в 2,8 млрд грн.

Про це повідомив журналістам заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

За його словами, виплати буде розпочато не пізніше ніж на 20-й робочий день після введення тимчасової адміністрації.

Він також повідомив, що 98,7% вкладників, або 304 тис. осіб отримають свої кошти в повному обсягу.

Крім того, Оленчик наголосив, що Фонд володіє достатніми коштами для здійснення виплат.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку "Хрещатик" ввів у фінустанову тимчасову адміністрацію