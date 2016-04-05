КМДА звернулася в правоохоронні органи і ДФС за фактом банкрутства банку "Хрещатик"

Також чиновник повідомив, що Київміськдержадміністрація просить перевірити діяльність керівництва банку "Хрещатик", оскільки, незважаючи на те, що місту належить лише 25% в його капіталі, всі кияни залежать від цього банку. «Також ми просимо Національний банк України гарантувати кожному киянину повернення всіх коштів», - сказав він.

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Пліс повідомив, що «картка киянина», що представляє собою транспортний проїзний документ, дисконтну картку і платіжний засіб, швидше за все, втратить свою функцію платіжного засобу в зв'язку з подією, але вже сьогодні цю карту можна замінити в державному «Ощадбанку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» увів у банк тимчасову адміністрацію.

Фонд оцінює обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку в 2,8 млрд грн і обіцяє почати ці виплати не пізніше, ніж на 20 робочий день після введення тимчасової адміністрації.

Сьогодні кілька сотень киян зібралися під офісом банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітні плати, нараховані на емітовані банком зарплатні картки.

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат, пояснюючи це «тимчасової технічною проблемою». Також банк продовжив введені раніше обмеження на безготівкові перекази, мотивуючи це «безпекою клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

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Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.