Мінфіну вдалось на ОВДП-аукціоні залучити до держбюджету 1,3 мільярда гривень і $651 мільйон

Під час аукціону Мінфін залучив до державного бюджету 1,310 млрд грн і $651,1 млн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 18,237 млрд грн.

Зокрема, Мінфін залучив 578,436 млн грн в результаті розміщення облігацій терміном обігу 3 місяці під 16,2% річних, 371,912 млн грн - облігацій терміном обігу 6 місяців під 17,2% річних і 359,974 млн грн - облігацій терміном обігу 2 роки під 19,7% річних.

Валютні кошти залучені в результаті розміщення облігацій в доларах США терміном обігу 2 роки під 7,85% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у другому кварталі планує проведення 11 ОВДП-аукціонів, під час яких має намір запропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2 і 3 роки, а також валютні облігації терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 5 квітня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 529,007 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 389,305 млрд грн або 74% від їх загального обсягу.