КМДА просить правоохоронців захистити вклади киян-клієнтів банку "Хрещатик"

19:55, 05 квітня 2016
Фінанси
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Як міноритарний акціонер Київська міська державна адміністрація не може стояти осторонь ситуації, що склалася навколо банку «Хрещатик». 

УНИАН

Так, КМДА звернулася до правоохоронних органів та податкової служби з проханням захистили вклади киян, а також кошти самої міської держадміністрації, та не допустили можливого виводу капіталів на офшори, про це під час прес-конференції у приміщенні Національного банку України заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

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«Я представляю тут київську громаду, якій належить 25% акцій Банку. Хочу нагадати, що його контрольний пакет був проданий 10 років тому і вже 10 років Банк Хрещатик не є муніципальним. Проте, ми не можемо ігнорувати цю ситуацію. Ми звертаємося до правоохоронців з проханням захистити вклади киян-клієнтів банку «Хрещатик». Крім того, ми просимо перевірити діяльність керівництва банку.  Адже, хоча місту належить 25% акцій, адміністрація та всі кияни значною мірою залежать від цієї фінансової установи. Також ми просимо Національний банк України гарантувати кожному киянину повернення всіх коштів», – заявив Геннадій Пліс.

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Він додав, що КМДА також триматиме на контролі ситуацію з проектом «Картка киянина».

«Проект «Картка киянина» має три складових - транспортну (квиток), соціальну (пільги та дисконти у аптеках і торговельних мережах) і платіжну. Лише остання функція через ситуацію з «Хрещатиком» може бути заблокована. Власники картки киянина зможуть замовити перевипуск карток в «Ощадбанку» у найближчий час», - сказав Геннадій Пліс.

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