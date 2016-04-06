ОЕСР вимагає від Панами запровадити міжнародні стандарти прозорості

Така заява прозвучала у вівторок, 5 квітня, у Берліні, де Меркель провела зустріч з керівниками низки міжнародних фінансових та економічних організацій, повідомляє Deutsche Welle.

"Панама є останнім великим ухильником, який все ще дозволяє ховати офшорні активи від податкових та правоохоронних органів", - наголосив у Берліні генеральний секретарь Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа. Його слова наводить агенція dpa.

Читайте такожДФС перевірить інформацію про заснування Порошенком офшорів

При цьому в ОЕСР переконані, що Панама не виконала взяті на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів прозорості. "Панама має привести свої справи до ладу, невідкладно запровадивши ці стандарти", - зауважив Гурріа.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, у свою чергу, заявила, що офшорний скандал дав нагоду з'ясувати, чи кримінальне законодавство в сфері ухилення від сплати податків є достатнім.

Водночас у Франції заявили, що повернуть Панаму до чорного списку країн, які не відповідають міжнародним стандартам податкової прозорості, на що Панама пообіцяла "відплату".

Читайте такожУ Європі та США почалися перевірки щодо ухиляння від сплати податків через офшори

Як повідомляв УНІАН раніше, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) піддала жорсткій критиці статус Панами як "податкового раю".