Операції з фіктивними компаніями у офшорах можуть мати наслідки для німецьких банків

Про це заявив у вівторок, 5 квітня, федеральний міністр юстиції Німеччини Гайко Маас, передає Deutsche Welle.

"Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства та німецьких слідчих органів. Якщо хтось щось завинив, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом", - наводить слова урядовця агенція dpa.

Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також запровадження "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей. Водночас, як повідомляється, до реєстру входитимуть лише компанії, зареєстровані в Німеччині. За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.

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Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало задавати питання окремим банкам про їх роботу з офшорними компаніями. Зазначається, що у документах в рамках "Панамського скандалу" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.