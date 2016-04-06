"Київводоканал" перейшов у банк Порошенка за добу до визнання "Хрещатика" неплатоспроможним - ЗМІ

ПАТ «АК «Київводоканал» повідомило про зміну реквізитів для сплати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. З 4 квітня споживачі мають платити на рахунок у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк». Відповідне оголошення опубліковано на сайті водоканалу, пишуть «Наші гроші».

«Міжнародний інвестиційний банк» офіційно належить президенту України Петру Порошенку (60%) і замголові парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку (15%). Серед міноритарних акціонерів є діти директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна, який займається проблемами банків, що ліквідують.

До цього «Київводоканал» приймав кошти на рахунок у банку «Хрещатик». Однак минулого тижня у банку почались проблеми з проведенням платежів, з 1 квітня був введений ліміт на видачу готівки.

5 квітня Нацбанк відніс «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію до фінустанови.

При цьому «Київводоканал» прийняв рішення про зміну платіжного банку за добу до рішення НБУ.

Основними акціонерами «Хрещатика» є Київська міськрада (25%), Андрій Іванов (37%), Микола Солдатенко (24%).

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25% «Київводоканалу» перебуває у власності територіальної громади міста Києва, решта 67% – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Директором «Київенергохолдингу» і «Київводоканалу» з минулого року є Віталій Найдюк з так званої групи «президентських енергетиків», зазначає видання. Його попереднім місцем роботи була посада фіндиректора у ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» Дмитра Крючкова.