МВФ знову погіршив прогноз для економіки Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знову переглянув у бік погіршення економічні прогнози для Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з повідомленням, тепер фонд очікує скорочення російської економіки в поточному році на 1,8%, а наступного року - зростання на 0,8%.

Такі цифри закладені в новій прогнозно-аналітичній доповіді, підготовленій до весняної сесії керівних органів МВФ і Світового банку. Офіційно вона повинна бути представлена 12 квітня. Джерела не виключають, що перед самою публікацією показники можуть бути змінені.

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У січні фонд прогнозував в Росії цього року економічний спад на 1%, а наступного - зростання на 1%. Ті очікування також переглядалися в бік погіршення в порівнянні з осінніми.

Банк Росії в середині березня повідомляв, що очікує в поточному році уповільнення спаду економіки країни до 1,3-1,5%.