Mossack Fonseca створила сотні тисяч фіктивних фірм - WSJ

Панамська юридична компанія Mossack Fonseca, витік даних з якої призвів до офшорного скандалу, створила близько 240 тис. фіктивних фірм по всьому світу, пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, компанія почала роботу в даному напрямку в 1986 році, коли німець Юрген Моссак, який приїхав до Панами після Другої світової війни ще дитиною, об'єднав свою фірму з компанією юриста Рамона Фонсеки. Обидва вони мають великі зв'язки в Панамі. Зокрема, Фонсека деякий час був провідним радником президента країни Хуана Карлоса Варели.

Відзначається, що Mossack Fonseca завжди була під контролем з боку інших держав, та з часом все частіше ставала об'єктом для критики. В кінці січня поліція Бразилії провела обшуки в офісі компанії в Сан-Паулу у зв'язку з антикорупційним розслідуванням навколо нафтової компанії Petrobras.

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Крім того, пише WSJ, Mossack Fonseca фігурує в справі про 123 компанії, зареєстрованих у штаті Невада і причетних до корупційної схеми. Передбачається, що з нею пов'язаний аргентинський будівельний магнат Ласаро Баес. Проте сама компанія заперечує причетність до цього скандалу.

Видання також зазначає двояку реакцію на «Панамські документи» в самій Панамі. Прокуратура пообіцяла розслідувати роботу Mossack Fonseca, однак провідні юристи та банкіри країни звернулися до влади із заявою, що цей скандал є спробою зіпсувати репутацію Панами, передає Gazeta.ru.

Раніше Рамон Фонсека назвав «Панамські документи» «вирваними з контексту».

3 квітня OCCRP опублікувало масштабне розслідування про причетність світових лідерів, політиків, спортсменів і діячів культури до офшорних операцій.