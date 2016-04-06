Під неплатоспроможним "Хрещатиком" сотні киян вимагають своїх грошей

Введення з 5 квітня тимчасової адміністрації у банку «Хрещатик» ще більше підігріло паніку вкладників банку, на наступний ранок після визнання фінустанови неплатоспроможною черга з киян перед центральним офісом банку на вулиці Хрещатик збільшилася у кілька разів порівняно з попереднім днем.

Як передає кореспондент УНІАН, вкладники банку, пенсіонери і працівники установ, які обслуговуються в банку, вишикувалися у довгу чергу в надії отримати інформацію про долю своїх вкладів, зарплат і пенсій.

«Я працівник освіти, в п'ятницю перерахували на зарплатну картку гроші, а в понеділок банк закрили, і ми залишилися без зарплат і засобів існування. Як тепер жити цей місяць? Вчора видавали по 2,5 тис. грн до обіду, після обіду гроші закінчилися. Ми приїхали сьогодні отримати хоча б 2,5 тис.», - сказала УНІАН одна з жінок, які стояли в черзі, що представилася Ольгою Клименко.

«Цього разу зарплату навіть раніше нарахували - 29 березня, але ніхто отримувати не пішов, за звичкою отримували 2, 3 числа», - додала вона.

Більшість з присутніх під банком - пенсіонери, які досі розраховують отримати свою пенсію, але є і серед присутніх вкладники банку, які зберігали там свої заощадження.

«Депозит у банку наступного тижня закінчується. Про проблеми в банку дізнався ще минулого тижня, відсотки втратити не хотів за вкладом. Прийшов дізнатися, коли можна гроші забрати», - поділився метою свого приходу до банк Михайло, який стояв у черзі.

За його словами, через деякий час до вкладників банку вийшов представник тимчасової адміністрації, який роз'яснив, що відсьогодні Фонд гарантування проводитиме інвентаризацію, і пообіцяв розпочати виплати протягом місяця.

Після бесіди з представником фонду вкладники банку почали розходитися.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Фонд оцінює обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку в 2,8 млрд грн і обіцяє почати ці виплати не пізніше, ніж на 20 робочий день після введення тимчасової адміністрації.

У вівторок, 5 квітня, кілька сотень киян зібралися під офісом банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітні плати, нараховані на емітовані банком зарплатні картки.

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат, пояснюючи це «тимчасовою технічною проблемою». Також банк продовжив запроваджені раніше обмеження на безготівкові перекази, мотивуючи це «безпекою клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.