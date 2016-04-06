Порошенко хоче унеможливити використання офшорних рахунків в Україні

Президент України Петро Порошенко має намір врегулювати в Україні питання використання "сліпих трастів" для управління активами. Про це він заявив під час виступу в Національному прес-клубі Японії.

Читайте такожПорошенко: мир на Донбасі буде забезпечений навіть за рахунок непопулярних в українському суспільстві кроків

"До речі, це буде наступним кроком в реформах. Відкритість, прозорість та зрозумілість кроків, які треба зробити для того, щоби використовувати такі "сліпі" трастові фонди для управління активами", - заявив Порошенко.

При цьому, говорячи про скандал з офшорами, він вкотре заявив, що перевів свої активи у "сліпий" траст.

"Зазвичай рахунок офшорний використовується у таємниці для того, щоб мінімізувати сплату податків. А в цьому випадку все було навпаки, негайно, після того, як я став президентом, я заявив, що весь мій бізнес буде залишатися у прозорому трасті з найбільшим інвестиційним банком у світі - це банк Rothschild", - наголосив президент.

"Банк Rothschild не управляє українськими активами. Ось чому юристи підготували відповідні угоди й офіційно публічно перевели активи в управління цього прозорого "сліпого" трасту, трастового фонду, для того, щоб моє майно було відокремлене від моєї політичної діяльності на строк мого президентсва", - додав Порошенко.

Як зазначив глава держави, це дуже прозора процедура, яка використовується не для того, щоб мінімізувати сплату податкових зобов'язань, а для того, щоби майно управлялося у трастовому фонді.

"Він не був створений в Україні. Він використовується для того, щоб прозоро відокремити бізнес українського президента від будь-якого економічного впливу. Я вважаю, що це те, що відрізняється від усіх тих звинувачень, які відбуваються з огляду на інших політиків з цих "панамських документів", які використовують офшорні рахунки", - заявив Порошенко.

"Я планую запровадити реформу, що зробить неможливим використання офшорних рахунків в Україні", – цитує президента "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим Порошенко заявив, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.

"Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права", - заявив він.

Він також зауважив, що консалтингові та юридичні компанії нададуть вичерпні пояснення з цього приводу.

Читайте також"Панамський скандал": Mossack Fonseca звинувачує розслідування у спотворенні даних

Своєю чергою фінансовий радник Порошенка, керуючий директор ICU Макар Пасенюк заявив, що корпорацію Roshen передано в траст, і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.