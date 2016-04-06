Президент закликав японських бізнесменів інвестувати в Україну

Президент Петро Порошенко закликав японських бізнесменів інвестувати в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустріч з представниками Японської федерації бізнесу «Кейданрен» в ході свого офіційного візиту до Японії.

Президент запросив японські компанії інвестувати в Україну та взяти участь у приватизації українських портів і у секторі енергетики.

«Ніколи в нашій історії двостороння співпраця не мала такої високої динаміки і не досягала такого високого рівня довіри», - наголосив Порошенко.

Глава держави повідомив, що минулого року український експорт до Японії зріс на 12%, а японські прямі інвестиції до України становлять понад 130 млн доларів США.

Президент також подякував японській корпорації «Фуджікура» за інвестиції в Україну. Основна діяльність компанії спрямована на виготовлення кабельних мереж для провідних європейських автомобільних виробників згідно з японськими стандартами якості. «Фуджікура» будує в Україні комплекс з виробництва електрокомпонентів площею 7 тис. кв. м. на Львівщині.

Своєю чергою президент «Фуджікуро» закликав інші японські компанії інвестувати в Україну та скористатись конкурентними перевагами її ринку, що розвивається.

Порошенко відзначив, що Україна робить все для покращення інвестиційного клімату, та додав, що після його повернення до України буде затверджено новий уряд, зорієнтований на проведення реформ, імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС, співпрацю з МВФ та боротьбу з корупцією.

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Президент наголосив, що діяльності японських компаній на українському ринку сприяє двостороння Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій, яка набула чинності у листопаді 2015 році.

У зустрічі, зокрема, взяли участь представники японських компаній Toshiba Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Ltd.Asahi Kasei, Itochu Corporation, Sumitomo Corporation, Sojitz Corporation, Teijin Limited тощо.