Порошенко: випадок з Roshen унікальний у "панамських документах" - там все прозоро

Розслідування журналістів про активи президента України Петра Порошенка, зокрема про корпорацію Roshen, представлене в рамках публікації так званих «панамських документів» про офшори провідних політичних діячів і публічних персон, відрізняється від інших розслідувань тим, що з активами Порошенка все прозоро.

Про це сказав президент Порошенко, відповідаючи на питання журналістів в рамках участі в роботі Національного прес-клубу Японії.

«Ми вже створили прозорий процес (з управління активами президента шляхом створення офшорних компаній - УНІАН), і дозвольте нагадати, що метою його було створити «сліпий» трастовий фонд для того, щоб розділити мої політичні та бізнесові інтереси», - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що не існує інших шляхів, крім як передати активи в управління прозорим чином. «І цей підхід тільки я використав, на відміну від інших фігурантів кризи, пов'язаної з «панамськими документами». Цей підхід з урахуванням його повної прозорості унікальний в порівнянні з іншими прикладами цієї кризи», - підкреслив Порошенко.

Він звернув увагу, що через офшорні структури, створені для передачі активів в траст, не проведено жодної копійки коштів, у них не відкрито жодного банківського рахунку, ніяких грошей ніхто через них не виплачував. «Все, що було створено - це механізм переведення моїх активів під управління інвестиційного банку, який має велику репутацію. Все було зроблено прозоро. І це відрізняється від тих справ, які стосувалися фігурантів з Ісландії, Росії та інших країн (які фігурували в "панамському" розслідуванні - УНІАН).

Раніше голова держави заявив, що продати свої активи у нього не було можливості вже тому, що з 2014 році Україна перебуває у стані війни і інвестори не поспішають цікавитися українськими активами. І тому передача власності, зокрема корпорації Roshen, в управління на принципах «сліпого» трасту виявилася єдиним способом розмежувати відповідальність і уникнути очевидного конфлікту інтересів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня журналісти проекту «Центр дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати розслідування, згідно з якими президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це до своєї майнової декларації. За інформацією журналістів OCCRP, в серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію - Prime Аssets Partners Ltd - для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі і в Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенко ухилитися від сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Водночас, фінансові радники Порошенка підкреслили, що насправді Roshen передана в траст і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу. Зокрема, Пасенюк, керуючий директор ICU, що є фінансовим радником Петра Порошенка, підкреслював, що договір трасту був підписаний у січні 2016 року. Договір безстроковий і він прив'язаний тільки до часу перебування Порошенка на посаді президента. За словами Пасенюка, траст виявився єдиноможливим інструментом, що дозволяє голові держави передати його активи в управління або для подальшого продажу. При цьому Пасенюк зазначив, що українське законодавство саме по собі не дозволяє створити структуру трасту, що представляє собою договір про управління. І тому було прийнято рішення створити зрозумілішу структуру. Для реалізації механізму передачі в траст були зареєстровані кілька компаній, у тому числі офшорна компанія Prime Аssets Partners Ltd.

У свою чергу, юристи компанії Avellum, яка також є радником Порошенка, підкреслили, що офшорна компанія була з принципових міркувань зареєстрована на президента. Але оскільки статутних фондів іноземних компаній не оплачувалися, а акції не мали номінальної вартості, вони не підлягали декларуванню згідно з українським законодавством. У той же час, як тільки в Україні набуде чинності норма про електронне декларування, всі чиновники повинні будуть подати відомості про доходи за 2015 рік відповідно до нових вимог. І ось тоді відомості (про офшорної компанії - УНІАН) у декларації необхідно вказати.