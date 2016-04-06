МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд вимагає від України рішучої боротьби з корупцією в усіх напрямках і, особливо, в сферах, що фігурують у так званих «панамських документах» - розслідуваннях, розпочатих міжнародною групою журналістів на початку квітня поточного року.

Як передає Deutsche Welle, про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард на спільній прес-конференції з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

«Боротьба з корупцією повинна стати «ключовим елементом» у програмі МВФ для України», - цитує видання Лагард.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року глава МВФ вже звертала увагу української влади на необхідність результативної боротьби з корупцією, відсутність якої загрожувала припиненням співпраці Фонду з Україною і заморожуванням прийнятої в 2015 році чотирирічної програми реформ з обсягом кредитування 17,5 млрд дол.

На початку квітня журналісти проекту «Центр з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати розслідувань, фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди багатьох країн, включаючи Україну. Представлений громадськості масив інформації дістав назву «панамські документи». Згідно з матеріалами, одним з фігурантів розслідувань став і президент України Петро Порошенко. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це у свої майнові декларації.

Пізніше сам Порошенко, а також його фінансові і юридичні радники наголошували, що створені офшори стали єдиним механізмом передачі активів глави держави в «сліпий» траст під управлінням інвестиційного банку Rotschild.