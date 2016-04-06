Компідприємства Києва напередодні банкрутства "Хрещатика" вивели з нього близько 300 мільйонів - джерело

Комунальні підприємства м. Києва, підзвітні Київській міській державній адміністрації (КМДА), незадовго до введення тимчасової адміністрації у банк «Хрещатик» встигли вивести з банку близько 300 млн грн своїх коштів.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у банку.

«Близько 300 мільйонів, з них все і розпочалося», - сказав співрозмовник агентства, уточнюючи, що це сталося у п'ятницю, 1 квітня, або за два дні до визнання банку неплатоспроможним.

За його словами, наприклад, негласне розпорядження «почистити зарплатні картки» отримали співробітники «Київводоканалу» у четвер після обіду, а сама компанія оголосила про переведення рахунків до «Міжнародного інвестиційного банку» на своєму сайті у понеділок, 4 квітня.

Водночас, як повідомив на прес-конференції перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, з початку року комунальні підприємства Києва вивели з неплатоспроможного банку «Хрещатик» тільки 25%, або 115 млн грн своїх коштів у банку, порівнюючи дані на 1 січня і на 1 квітня. За його словами, це не могло призвести до неплатоспроможності банку, оскільки ця сума є незначною у загальному портфелі банку.

Раніше Київміськдержадміністрація повідомляла, що на правах міноритарного акціонера банку «Хрещатик» звернулася до правоохоронних органів і Державної фіскальної служби за фактом банкрутства цього банку.

Читайте такожКМДА не вважає, що до неплатоспроможності "Хрещатика" призвів вивід коштів комунальних підприємств

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Фонд оцінює обсяг виплат гарантованого відшкодування вкладникам банку у 2,8 млрд грн і обіцяє розпочати ці виплати не пізніше, ніж на 20-й робочий день після введення тимчасової адміністрації.

У вівторок, 5 квітня, кілька сотень киян зібралися під офісом банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітні плати, нараховані на емітовані банком зарплатні картки.

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат, пояснюючи це «тимчасовою технічною проблемою». Також банк продовжив введені раніше обмеження на безготівкові перекази, мотивуючи це «безпекою клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гріждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації фінустанови.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.