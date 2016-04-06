Світовий банк погіршив прогноз спаду ВВП Росії

Світовий банк у середу погіршив прогноз по спаду економіки Росії 2016 року, згідно з базовим сценарієм, зниження складе 1,9%, натомість у грудні банк очікував його на рівні 0,7%, таке рішення пояснюється зниженням світових цін на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на опубліковану на сайті банку доповідь.

"Російській економіці належить довгий шлях до відновлення. Негативні фактори, що зумовили початок рецесії в Росії, демонструють деякі ознаки ослаблення. Однак згідно з поточним базовим сценарієм Світового банку, в 2016 році знову очікується подальше скорочення російської економіки на 1,9%. У 2017 році прогнозується відновлення позитивного, хоча і незначного, зростання ВВП до 1,1%", - зазначають економісти.

Таким чином, прогноз на 2017 рік також було дещо погіршено – раніше СБ чекав зростання на рівні 1,3%. Банк пояснює, що перспективи середньострокового зростання російської економіки значною мірою залежать від цін на нафту.

"Прогнозується, що 2016 року ціни на нафту в середньому складуть близько 37 доларів за барель, після чого, починаючи з 2017 року, вони відновляться до рівня близько 50 доларів за барель. Середньостроковий прогноз для Росії і надалі буде визначатися в основному цінами на сировину", - зазначають в банку.

Перегляд сценаріїв розвитку економіки РФ пов'язаний з тим, що нинішній прогноз цін на нафту поточного року набагато нижчий прогнозної ціни (53 долари США за барель), наведеною у попередній доповіді про економіку Росії (вересень 2015 року), додають в банку.

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У березні Банк Росії також погіршив свій базовий прогноз по економіці РФ на 2016 рік: так, за оцінкою ЦБ, при середньорічній ціні на нафту в 30 доларів за барель, падіння ВВП складе 1,3-1,5%. Прогнозується, що поступове щоквартальне відновлення економіки почнеться наприкінці 2016-початку 2017 року, очікують в ЦБ.