КМДА не вважає, що до неплатоспроможності "Хрещатика" призвів вивід коштів комунальних підприємств

Про це в ході прес-конференції повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Геннадій Пліс.

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За його словами, рішення про виведення коштів приймали безпосередньо керівники комунальних підприємств з метою мінімізації ризиків втрати коштів підприємства.

«Якщо брати в цілому, я можу назвати точні цифри. На 1 січня у нас було на поточних рахунках комунальних підприємств 348 млн грн, на депозитних – 131 млн грн. На 1 квітня на поточному рахунку – 297 млн грн і 65 млн грн – на депозитному, фактично зменшилось на 115 млн грн. Якщо вважати, що активи комунальних підприємств становили лише 10% портфеля активів банку, то 25% (сума знятих коштів – УНІАН) від 10% – це 2,5% від загальної суми. Якщо хтось натякає на те, що до цього (доведення банку до неплатоспроможності – УНІАН) причетні комунальні підприємства – це некоректно», – сказав Пліс.

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Як повідомляв УНІАН, раніше інформоване джерело в банку повідомило, що комунальні підприємства Києва, підзвітні Київській міській державній адміністрації (КМДА), незадовго до введення тимчасової адміністрації в банк «Хрещатик» встигли вивести з нього близько 300 млн грн власних коштів.

5 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Фонд оцінює обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку в 2,8 млрд грн і обіцяє почати ці виплати не пізніше як на 20-й робочий день після введення тимчасової адміністрації.

У вівторок, 5 квітня, кілька сотень киян зібралися під офісом банку «Хрещатик» на вулиці Хрещатик у Києві з вимогою повернути їм заощадження, а також заробітні плати, нараховані на емітовані банком зарплатні картки.

Банк «Хрещатик» з 1 квітня встановив обмеження на видачу готівки до 2600 грн на руки на добу через банкомат, пояснюючи це «тимчасовою технічною проблемою». Також банк продовжив запроваджені раніше обмеження на безготівкові перекази, мотивуючи це «безпекою клієнтів».

У березні голова правління банку Дмитро Гриждук повідомив, що акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах затвердили програму капіталізації банку.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.