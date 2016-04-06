Уряд прийняв рішення про підвищення соцстандартів з 1 травня

Кабінет міністрів України на засіданні уряду в середу ухвалив рішення про підвищення соціальних стандартів з 1 травня, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та зарплат працівників бюджетної сфери.

"Ми запроваджуємо режим постійного підвищення державних соціальних стандартів для відновлення купівельної спроможності громадян", - сказав міністр соціальної політики Павло Розенко.

За словами міністра соцполітики, прожитковий мінімум з 1 травня зросте на 6% - до 1399 грн, а розмір мінімальної заробітної плати - до 1450 грн.

Крім того, підвищення торкнеться заробітних плат держчиновників і пенсіонерів, виплати яким прив'язані до мінімальної заробітної плати.

Також Розенко зазначив, що підвищення соцстандартів в цілому торкнеться 14 млн громадян.

Читайте такожВ ПФ розповіли, на скільки зростуть цього року пенсії

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.

Згідно з документом, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2016 року встановлено на рівні 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

На поточний момент мінімальна заробітна плата в Україні складає 1378 грн, а мінімальна пенсія – 1074 грн.