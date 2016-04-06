Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,95 за долар

У середу, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/25,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,3470/29,4610 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3750/0,3770 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 25,9383 грн/дол., на цю годину укладено 320 угод на суму 126,79 млн дол.