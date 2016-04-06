Японія пам'ятає про обіцяні Україні майже $2 мільярди - виділить за умови проведення реформ

Прем'єр-мінітср Японії Сіндзо Абе наголошує, що його країна дотримуватиметься зобов’язання надати Україні 1,8 млрд доларів підтримки за умови проведення реформ.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Пеитром Порошенком.

Читайте такожПрезидент закликав японських бізнесменів інвестувати в Україну

"Я отримав від пана президента обіцянки щодо прискорення виконання реалізації реформ в Україні, тому я ціную такі рішучий намір у пана президента. Зі свого боку, я маю такий намір, що в умовах реалізації в Україні внутрішніх реформ... Ми будемо виконувати наші обіцянки щодо надання підтримки для України в обсязі 1 мільярд 850 мільйонів доларів на проведення реформ", - наголосив Абе.