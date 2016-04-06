"ПриватБанк" відновив роботу банкоматів після технологічного збою

Найбільший банк України «ПриватБанк» відновив роботу своїх банкоматів після технологічного збою, повідомив заступник голови правління банку Дмитро Дубілет на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Зранку всі системи працюють стабільно. Всі банкомати введено в дію», - написав банкір.

За його словами, збій викликаний реалізацією складного і дорогого технічного проекту, розпочатого вже давно, але тепер банк знає механізми запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

«Затягли ми його, до речі, через воєнні дій на сході - сильно відвернули увагу на те, щоб перенести всі потужності з прифронтового Дніпропетровська в більш безпечні місця. Ось так війна, навіть коли інтенсивність її знизилася, впливає на життя кожного з нас. Ще раз прошу вибачення у всіх, кого ми підвели», - додав Дубілет.

Раніше, 5 квітня, банк повідомив, що відновив роботу карткових платежів після технологічного збою і обіцяв відновити роботу банкоматів найближчим часом.

Читайте такожНацбанк визнав системно важливими 3 найбільших банки і встановив для них спеціальні нормативи

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.