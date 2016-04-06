Японія виділяє Україні майже $14 мільйонів на відновлення східних районів
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Японія виділяє Україні 13,6 млн доларів на відновлення східних районів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе за результатами їхньої зустрічі у Токіо.
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«Хочу подякувати уряду Японії та пану прем’єр-міністру за надання Україні фінансової, технічної та гуманітарної допомоги. Зокрема, ми вдячні за сьогоднішнє рішення японської сторони виділити новий транш гуманітарної допомоги для відновлення східних районів України в розмірі 13,6 млн. доларів», - заявив глава держави.
«Україна є найбільшою країною, яка отримує найбільший обсяг японської допомоги», - додав Порошенко.