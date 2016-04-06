Нацбанк розширив можливості міжнародних організацій фінансувати проекти в Україні

Національний банк України дозволив міжнародним фінансовим організаціям використовувати для кредитування українського бізнесу гривневі кошти, отримані ними в якості кредиту від уповноваженого банку.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, таке рішення прийнято у відповідь на звернення Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і закріплено в постанові Правління НБУ №225.

Раніше міжнародні фінансові організації могли надавати кредити і позики тільки за рахунок коштів у гривнях, отриманих від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та від розміщення власних облігацій на території України.

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"Зазначені зміни не поширюватимуться на Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) та Північної екологічної фінансової корпорації", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що розширення режиму поточних рахунків МФО відноситься також до проведення в Україні розрахунків за операціями іноземного інвестування, договорами страхування, з оплати продукції, послуг, робіт.

"Завдяки такому рішенню Національного банку міжнародні фінансові організації зможуть збільшити кредитне фінансування в гривні вітчизняних підприємств. А значить, і розширити доступ українського бізнесу до кредитних ресурсів у національній валюті", - наводяться в повідомленні слова заступника глави НБУ Олега Чурия.

Як наголошується в повідомленні, Міжнародна фінансова корпорація в свою чергу очікує, що такі кроки регулятора дозволять їй розширити доступ до фінансування для більш широкого кола українських компаній і продовжити терміни фінансування.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, банківська система України має надмірним рівнем ліквідності, зокрема, станом на 1 січня 2016 року обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ склав 89,265 мільярда гривень.

Банкіри не поспішають відновлювати кредитування через низьку захисту прав кредиторів, вантажу накопичених проблемних боргів і низькою кредитоспроможності позичальників.

Залишки за гривневими кредитами в українських банках за 2015 рік знизилися на 19,1% - до 439,3 мільярда гривень, по валютних - на 20,3%, до 23,9 мільярда доларів.