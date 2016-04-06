Нацбанк купив сьогодні на валютному аукціоні $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні з купівлі іноземної валюти за гривню сьогодні, 6 квітня, як і днем раніше, викупив весь заявлений обсяг на рівні 30 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,9628 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок – 48,10 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, на сьогодні до 15:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 25,88/25,98 гривні/долар.

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Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на цю годину встановився на рівні 25,9708 гривні/долар.