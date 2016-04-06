Профіцит торгового балансу Росії скоротився вдвічі

Позитивне сальдо торгового балансу РФ в січні-лютому 2016 року знизилося в 1,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2015 року і склало 16,5 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на Федеральну митну службу (ФТС).

"Сальдо торгового балансу склалося позитивне в розмірі 16,5 мільярда доларів, що на 15,1 мільярда доларів менше, ніж у січні-лютому 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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При цьому обсяг російського імпорту в січні-лютому 2016 року знизився на 18,4% в річному вираженні і склав 21,2 мільярда доларів. Експорт з РФ впав на 34,5% - до 37,8 мільярда доларів.