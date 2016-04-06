У Мінсоцполітики оголосили про підвищення окладів чиновників на 10%

В рамках реформи державної служби з 1 травня 2016 року посадові оклади чиновників зростуть на 10%, повідомив на засіданні уряду міністр соціальної політики Павло Розенко.

"В цілому посадові оклади на першому етапі збільшуються на 10%. І керівникам буде надано право нараховувати співробітникам надбавку за високі досягнення у праці, за додаткову навантаження і за стаж роботи", - сказав Розенко.

Як пояснив міністр, Україна переходить на європейську модель оплати праці держслужбовців. Реформа оплати праці починається з 1 травня і закінчується в 2016 2018 року зі вступом в повну силу нового закону про держслужбу.

"Ми будемо поетапно запроваджувати відповідні заохочення, що дозволить залучити на державну службу кваліфікованих працівників, встановити конкурентну заробітну плату та уніфіковану модель посадових окладів державних службовців", - сказав Розенко.

За його словами, якщо сьогодні в структурі заробітної плати держслужбовця 30% становить посадовий оклад, а 70% - надбавки та премії, то після завершення реформування буде навпаки: 70% - посадовий оклад і 30% - стимулюючі доплати. Також, згідно з новим законом про держслужбу, запроваджується трирівнева диференційована система з урахуванням юрисдикції держорганів. Держоргани поділять залежно від того, на яку територію поширюються їх повноваження: територію всієї країни, однієї або кількох областей, одного або декількох районів. Кожна категорія буде мати по 9 груп оплати праці.

Посадові оклади на першому етапі повинні скласти: в держорганах центрального рівня - від 3,6 тисячі до 12 тисяч гривень, в областях - від 2,5 тисячі до 10 тисяч гривень, а на районному рівні - від 1,7 тисячі до 8,6 тисячі гривень. На наступних етапах вони зростатимуть.

Розенко також зазначив, що згідно закону буде проведено розмежування в оплаті для держслужбовців політичних та адміністративних посад. Крім посадового окладу, будуть використовуватися інші механізми стимулювання співробітників. Крім коштів державного бюджету, зростання заробітних плат держслужбовців може відбуватися за рахунок коштів міжнародних організацій.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на початку січня підписав прийнятий Верховною Радою закон про державну службу, який передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом і набуде чинності з 1 травня 2016 року.

Прийняття закону про реформу державної служби, проект якого було підготовлено Кабінетом міністрів України та погоджено з Європейським Союзом, дозволить уряду проводити переговори з Єврокомісією щодо створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Кабінет міністрів України на засіданні 25 березня поточного року схвалив пакет нормативних актів, що складається з трьох законопроектів і трьох постанов, необхідних для вступу в силу нового закону про державну службу з 1 травня.

Кабінет міністрів України на засіданні 6 квітня поточного року прийняв рішення про підвищення соціальних стандартів з 1 травня, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та зарплат працівників бюджетної сфери. Прожитковий мінімум з 1 травня зросте на 6% - до 1399 гривень, а розмір мінімальної заробітної плати - до 1450 гривень.