Реформа освіти та банківської системи пріоритетні для нового уряду - британський фінансист

Щоб створити умови для зростання української економіки, новому уряду потрібно реформувати систему освіти, повідомляє британський фінансист Ніл Сміт.

"У довгостроковій перспективі, Україна має культивувати свій людський капітал. Молоді українці, з новим мисленням – ось хто може привести країну до успіху. Система української освіти сьогодні страждає від корупції, здача іспитів часто зводиться до грошей в конверті, а більшість навчальних матеріалів вже застаріли - я знаю про це не з чуток, оскільки працюю в Україні, і мені доводиться наймати вчорашніх випускників. Навіть якщо систему освіти буде реформовано, наслідки такої корупційної практики будуть тримати Україну позаду протягом багатьох десятиліть. З цим треба боротися за будь-яку ціну вже сьогодні, щоб економіка процвітала в довгостроковій перспективі. Україні потрібні освічені керівники, здатні приймати правильні рішення на користь всіх стейкхолдерів", - заявив британський фінансист і інвестор Ніл Сміт на своїй офіційній сторінці в Facebook.

For sustainable growth, the new Government must start with education reform. In the long term, Ukraine should обробити... Опубліковано Neil Smith6 квітня 2016 р.

Також, для розвитку економіки України, дуже важливо реалізувати реформи в банківському секторі. Банківська система країни має величезні системні проблеми - регулятор протягом багатьох років дозволяв банкам штучно збільшувати свій капітал за допомогою кредитів, виданих компаніям акціонерів банку - я не здивований, що протягом останніх двох років близько українських 70 банків зазнали краху. Населення не довіряє банківській системі наскільки, що приховує під матрацом заощадження, які практично дорівнюють половині ВВП.

Він зазначив, що нещодавно МВФ оцінив фіскальний мультиплікатор України нижче 1. Це означає, що кожен долар, вкладений державою в економіку, збільшує ВВП не менш ніж на один долар - воістину приголомшливе досягнення. Новий уряд має створити нову банківську систему, в якій гроші вкладників не випливають з країни, а продуктивно працюють на економіку. Має існувати 5-6 великих банків, яким дозволено приймати роздрібні депозити при повних гарантіях з боку держави.

"Це було б хорошим першим кроком з відновлення довіри нації до банків. Якщо особисті заощадження українців вкласти в економіку – ВВП України збільшитися вдвічі. А якщо грошовий мультиплікатор країни, завдяки реформуванню, збільшиться до рівня світових стандартів, то ВВП може зрости в рази", - прокоментував британський фінансист і інвестор Ніл Сміт на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Англійський фінансист Ніл Сміт, випускник Кембриджського університету. До 2004 року керував альтернативними інвестиціями Морлі Fund Management у Лондоні (нині Aviva Investors), де керував акціонерним капіталом обсягом понад 6 мільярдів доларів. З 2004 року відомий як керуючий інвестицій з Росії та СНД. З 2011 року - власник "Eastern Beverage Company" одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції. В Україні його інтереси представляє компанія ТОВ "ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДИНГ" (ТМ "Medoff", ТМ "На березових бруньках", ТМ "Наша Марка", ТМ "Рідна Роса", слабоалкогольні напої на натуральній основі "LONGmixER").