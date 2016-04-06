Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,95 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2595,7927 (6 квітня – 2607,7248)

100 EUR – 2942,5906 (6 квітня – 2964,2008)

10 RUR – 3,7883 (6 квітня – 3,7853)

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,95 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4400/29,5490 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9580 гривні/долар, до цієї години укладено 612 угод на суму 521,75 мільйона доларів.