Більше половини зайнятого населення Росії мають непогашені кредити - дослідження

Про це свідчать дані дослідження "Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ), передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"В середньому кожен російський позичальник винен банку 210 тис. рублів. У багатьох регіонах боргове навантаження в 1,5-2 рази вище середнього. В основному це регіони з високим рівнем середнього доходу населення", - йдеться в дослідженні ОКБ.

Найвища частка охоплення населення кредитами зафіксована в республіці Алтай – там 91% економічного населення мають відкриті кредити. Також високі показники відмічені в Бурятії (79%), Тиві (78%), Курганської області (77%), Алтайському краї (76%) і Комі (76%).

Менше всього охоплено кредитами населення республік Північного Кавказу: Дагестану (18%), Чечні (17%) та Інгушетії (16%).

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За обсягами виданих кредитів лідирують Москва, Московська область і Санкт-Петербург. За підрахунками ОКБ, у Москві в 2015 році було видано 2,3 млн кредитів загальним обсягом понад 413 млрд рублів. Це приблизно 10,6% від загальної кількості кредитів, виданих в Росії в 2015 році, і майже 17% від загального обсягу кредитів, виданих в рублях.

Середній розмір кредиту готівкою в Москві становить близько 146 тисяч рублів, в Ханти-Мансійському АТ - 130 тисяч рублів, в Санкт-Петербурзі - 116 тисяч.

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Середній щомісячний платіж за всіма кредитами росіян склав 12,7 тис. рублів. Частка прострочених кредитів на кінець 2015 року становила 16,9%.